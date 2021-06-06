Survivor 2021'in ekranlara gelen yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan taraf büyük sevinç yaşadı. Peki 6 Haziran 2021 tarihli Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Bu akşamın eleme adayı kim oldu?

İşte pazar akşamı Survivor'da yaşananlar...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da yeni bir dokunulmazlık oyunu oynandı. 6 Haziran tarihli Survivor'da dokunulmazlık oyununda mavi takım yarışmacıları elendi. Bu akşam gerçekleşen dokunulmazlık oyununda yarı finale sadece kırmızı takım yarışmacıları yükseldi.

Aleyna ve Berkay arasında nefes kesen oyunun sonunda dokunulmazlığı kazanan isim Berkay oldu.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan Berkay, elenmesi yönünde Steven dedi. Böylece yarışmada iki eleme adayı belirlenmiş oldu. Yarın akşam üçüncü eleme adayı belli olacak. Salı günü ise Survivor'da eleme heyecanı yaşanacak.

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takımdan Poyraz kazanmıştı ve kırmızı takımdan Aleyna Kalaycıoğlu eleme adayı olarak gösterilmişti.

SURVİVOR STEVEN KİMDİR?

Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden 2011’de Türkiye’ye gelmiş. Ve lise ve üniversiteyi Türkiye’de okudu.

Steven Salam, 2019’da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu.

Geçen sene şampiyon olan ve 1. Amatörden Süper Amatöre çıkan İzmir Karayollar (Yolspor) takımında oynadığını belirten Steven Salam “Şimdi ise asıl maceraya gidiyorum SURVİVORA” sözleri ile yarışmaya dair duygularını açıkladı.



