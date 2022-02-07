Magazin Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 7 Şubat 2022 Survivor sürgün adasına giden isim
  • Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 7 Şubat 2022 Survivor sürgün adasına giden isim

Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 7 Şubat 2022 Survivor sürgün adasına giden isim

Magazin

Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 7 Şubat 2022 Survivor sürgün adasına giden isim

Survivor All Star 2022 yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışmada ünlüler ve gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu için bir kez daha karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelenin sonunda haftanın üçüncü dokunulmazlığını kazanan takım belli oldu. Peki, Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu? 7 Şubat 2022 Survivor sürgün adasına kim gitti? İşte merak edilen soruların yanıtları..

07 Şubat 2022, Pazartesi 23:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımı arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı.

SURVİVOR'DA ÜÇÜNCÜ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 

Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlığı nefesleri kesti. Gönüllülerin sadece bir eleme adayı bulundurduğu potaya yeni bir isim göndermemek için tüm enerjileri ile parkura çıkan ünlüler, kadınlar mücadelesinde kaybetti.

Erkekler mücadelesinde ise ünlüler takımı kazandı. En iyiler turunda ise 3-1 gönüllüler kazandı ve dokunulmazlık yeniden gönüllülerin oldu.

Böylelikle ünlüler takımı aralarından yeni bir eleme adayı daha çıkarmak zorunda kaldı.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı aralarından bir ismi yazmak zorunda kaldı.

Konseyde yapılan oylama sonucunda ismi en çok yazılan yarışmacı Gizem oldu. Performans birincisi Elif ise eleme adayı olarak Sercan dedi. Yarışmada bu akşamın eleme adayları Sercan ve Gizem oldu. Böylelikle Survivor'da tüm eleme adayları belirlenmiş oldu. Yarışmada eleme heyecanı, Barış, Birsen, Mert, Evrim, Furkan, Bora, Gizem ve Sercan'ın arasında gerçekleşecek.

İlgili Haberler
Survivor Mert'ten Sude'ye çok konuşulacak sözler: Ben senin için yarışmayı bırakırım


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
7 Şubat 2022 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Suna Akyıldız
Koca filmde 3 iyi insan
Suna Akyıldız
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: K-Pop'un önlenemez yükselişi
Funda Duru
Şirin Sever
Onca zulme dayanmış bir kadın hikayesi: Dilberay
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Kıskançlık insanı küçük düşürür
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Ve melankoli
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
Cilt bakımında minimalleşme eğilimi artıyor!
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Kadın bakışı ve erkek bakışı elbette farklı
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Büyük babadan iş tüyoları
Bekir Saçar
Hande Kazanova
2022 yılında burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
2022 yılına astrolojik bakış: 2022'de ayakta kalmak
Öner Döşer
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Alişan ve Buse Varol evleri mi ayırdı?