Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımı arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı.

SURVİVOR'DA ÜÇÜNCÜ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlığı nefesleri kesti. Gönüllülerin sadece bir eleme adayı bulundurduğu potaya yeni bir isim göndermemek için tüm enerjileri ile parkura çıkan ünlüler, kadınlar mücadelesinde kaybetti.

Erkekler mücadelesinde ise ünlüler takımı kazandı. En iyiler turunda ise 3-1 gönüllüler kazandı ve dokunulmazlık yeniden gönüllülerin oldu.

Böylelikle ünlüler takımı aralarından yeni bir eleme adayı daha çıkarmak zorunda kaldı.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı aralarından bir ismi yazmak zorunda kaldı.

Konseyde yapılan oylama sonucunda ismi en çok yazılan yarışmacı Gizem oldu. Performans birincisi Elif ise eleme adayı olarak Sercan dedi. Yarışmada bu akşamın eleme adayları Sercan ve Gizem oldu. Böylelikle Survivor'da tüm eleme adayları belirlenmiş oldu. Yarışmada eleme heyecanı, Barış, Birsen, Mert, Evrim, Furkan, Bora, Gizem ve Sercan'ın arasında gerçekleşecek.



