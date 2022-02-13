Survivor 2022 All Star'da dün akşam haftanın birinci dokunulmazlık oyunu oynanmıştı. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da 13 Şubat akşamı yayınlanan yeni bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı.

Kıran kırana geçen mücadele sonunda kazanan takım belli oldu. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Şubat 2022 Survivor sürgün adasına kim gitti?

İşte merak edilen soruların yanıtları..

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı. Kritik oyunu kaybeden gönüllüler takımı, aralarından bir ismi daha sürgün adasına göndermek zorunda kaldı.

13 ŞUBAT 2022 SURVİVOR SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Bu hafta ikinci kez dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı konseyde bir aday belirlemek için toplandı. Oylama sonunda Hikmet ve Atakan'ın oyları berabere kaldı ve gönüllüler takımı açık oylamaya gitti. Açık oylama sonucunda bu akşamın eleme adayı Atakan oldu. Böylelikle yarışmada ikinci eleme adayı Atakan olarak belirlendi. Survivor'da ilk eleme adayı yine gönüllüler takımından Evrim Keklik olmuştu.