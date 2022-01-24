Ünlüler ve gönüllüler, haftanın ikinci eleme adayı çıkarmamak için zorlu parkurda zorlu bir mücadele verdi. İlk oyunu ünlüler kaybetmiş ve Mert'i adaya göndermişti. İkinci dokunulmazlıkta ise kaybeden hem ikinci aday, hem de sürgün adasına giden isim oldu.

Peki, 23 Ocak Survivor'da sürgün adasına kim gitti? Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu?

İşte yarışmaya dair merak edilen detaylar...

23 OCAK SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

2022 Survivor'ın 23 Ocak'taki ikinci dokunulmazlığı bu akşam oynandı. Ünlüler ve gönüllüler arasındaki yarışın kazananı ünlüler oldu ve gönüllü takımında bir isim eleme adayı oldu.

Önceki oyunda kaybeden ünlüler olmuştu. Gönüllüler takımında performansa göre Seda ve Berkan dokunulmaz oldu.

SURVİVOR'DA SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Pazar akşamı ekranlara gelen Survivor'da gönüllüler konseyi toplandı ve bir isim ikinci eleme adayı olarak sürgün adasına gönderildi.. Gönüllüler takımından, oylama sonucunda 5 oy alan Berna ikinci eleme adayı seçilerek sürgün adasına giden isim oldu.