Survivor 2019'da dün akşam birbirinden heyecanlı oyunlar oynandı. En kritik oyun elbette dokunulmazlık oyunuydu. Yarışmacıların kaderini belirleyen oyunda bir takım bariz üstünlük sağladı. Ardından da konseyde eleme adayları belli oldu.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bilindiği üzere haftanın ilk dokunulmazlık oyununu 10'a 4'lük skorla Türkiye takımı kazanmıştı. İkinci dokunulmazlık oyununda ise Yunanistan takımı parkura damga vurdu. Hatta öyle ki ilk 5 oyunu kazanmayı bildiler. Türk takımı daha sonra atağa geçse de oyun 10'a 7 Yunan takımının lehine sonuçlandı. Dokunulmazlıkta eşitlik olunca yarışmacılar bir oyun daha oynamak zorunda kaldı. Bu oyunda da 3-0 Yunanistan takımı galip geldi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Türkiye takımı bireysel dokunulmazlık oyununa çıktılar. Bu oyunda denge çok önemliydi. Erkeklerde en iyi performansı sergileyen Okay olurken kadınlarda Ecem üstünlük sağladı.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Oyunların ardından yarışmacılar gece konseyde buluştu. Konseyde en çok ismi yazılan isim Atakan oldu. Kadınlarda bireysel dokunulmazlığı kazanan Ecem, Kaan'ı söylerken; Okay ise Bora'nın ismini söyledi.