Survivor 2019'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Survivor 2019'da bu akşam dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayları belli oldu. İşte Survivor'a dair merak edilen tüm detaylar...

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2019'da bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Dün Türk takımının ilk dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından Survivor'da bu akşamki dokunulmazlık oyununu Yunan takımı 10-7 skorla kazandı ve final oyununa gidildi.

Finalde karşı karşıya gelen Türk ve Yunan takımları arasındaki mücadeleyi Yunan takımı 3-0 kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Türk takımı arasında konseye gidilmesi sonucu oylama yapıldı. Oylamada ilk eleme adayı Atakan oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isimlerden Ecem, Kaan'ın ismini verirken, Okay ise Bora'nın ismini verdi.

Böylelikle eleme adayları Atakan, Kaan ve Bora oldu.