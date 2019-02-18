Survivor 2019'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın 2. dokunulmazlık oyununa sahne olan bu bölümde Survivor'da haftanın eleme adayları da belli oldu. 10. yeni bölüm sonrasında dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme adayları kimler oldu? İşte merak edilen tüm detaylar...

2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Dün Türk takımının kazandığı dokunulmazlık oyunu bugün daha çekişmeli bir oyuna sahne olmasına rağmen Türk takımı yine büyük bir başarıya imza attı ve Yunan takımını 10-6 mağlup ederek dokunulmazlığın sahibi oldu.

Bu galibiyetin ardından Survivor 2019'da bu hafta adaya veda edecek ismin Yunan takımından olacağı kesinleşti.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyunlarını kaybederek büyük bir yenilgi alan Yunan takımında eleme adayları da belli oldu. Konseyde yapılan oylama ve verilen kararlar sonucu eleme adayları Louleita, Spyros ve Vasilikos oldu.