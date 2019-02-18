Survivor'ın 10. bölümü dün akşam ekranlara geldi. Yarışmanın son bölümünde bu sefer erkekler sürpriz oyuna çıktılar. Ardından da Türkiye ve Yunanistan yarışmacıları bir kez daha dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldiler. İşte oyunun kazananları...

SÜRPRİZ OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da 9. bölümde sürpriz oyuna ilk olarak kadınlar çıkmış Seda ve Elpida oyunu kazanmıştı. Dün ise bu sefer erkekler arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı. Atakan - Panagiotis ile Yusuf - Nikos finale kaldılar. Büyükk heyecanın yaşandığı oyunda Atakan - Panagiotis ikilisi ödülü kazanmayı bildi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Türk takımı 10'a 4 kazanmayı bilmişti. İkinci dokunulmazlık oyununda ise yarışmaya Yunanistan takımı çok iyi başladı. Fakat Türk takımı atağa geçti. Uyun sonunda da Türkiye takımı 10'a 6'lık üstünlük sağladı. Bu sonucun ardından Yunanistan takımı bireysel dokunulmazlık oyununa çıktılar.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da tüm oyunların ardından yarışmacılar konseyde bir araya geldi. Konseyde en çok ismi yazılan isim İoulieta oldu. Ardından bireysel dokunulmazlığı kazanan isimler Spyros ve Vasilis oldu. Böylelikle İoulieta, Spyros ve Vasilis'ten bir kişi yarışmaya veda edecek.

SURVIVOR'A YENİ KADIN YARIŞMACI

Acun Ilıcalı dün bir sürpriz açıklama yaparak iki kadın yarışmacının yarışmaya katılacağını belirtti. Bir isim Yunanaistan takımına gidecek diğer isim ise Türkiye takımına... Yunanistan takıman gidecek isim Katerina Dalaka olurken Türk yarışmacının ismi henüz belli değil.