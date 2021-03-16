Survivor 2021 son bölümde dokunulmazlık oyunu oynanmıştı. Kaybeden takım eleme adayı çıkardı. Zorlu geçen dokunulmazlık oyununda skorda zaman zaman eşitlik yaşansa da ünlüler takımı performans anlamında daha yüksek bir çizgideydi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da 14 Mart 2021 akşamı dokunulmazlık oyunu oynandı. İlk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanmıştı. İkinci dokunulmazlık oyununu da ünlüler takımı kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Gönüllüler takımında eleme adayının belirlendiği heyecanlı bir konsey yaşandı. Gönüllüler takımında ilk eleme adayı Aleyna Çalışkan olmuştu. İkinci eleme adayı ise Hanzade olmuştu.

Survivor Türkiye 2021'de 10. haftanın eleme gecesi geldi çattı. Gönüllüler takımından Hanzade ve Aleyna Çalışkan'ın eleme adayı olduğu gönüllüler takımında bu gece bir eleme adayı daha belirlenecek. Peki Survivor'dan kim elenecek? İşte bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümün tanıtımı...