Survivor'da eleme gecesi... Survivor'a kim veda edecek? İşte eleme adayları
İzleyenleri her sezon ekrana kilitleyen Survivor 2021'in bu yıl ki yarışmacı kadrosu nefesleri kesiyor. Survivor 2021'in bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümde bir kişi adaya veda edecek. Survivor 2021 49. bölümünde aynı zamanda iletişim oyunu da oynanacak. İşte tüm detaylar...
16 Mart 2021, Salı 14:42 Son Güncelleme:
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Survivor 2021 son bölümde dokunulmazlık oyunu oynanmıştı. Kaybeden takım eleme adayı çıkardı. Zorlu geçen dokunulmazlık oyununda skorda zaman zaman eşitlik yaşansa da ünlüler takımı performans anlamında daha yüksek bir çizgideydi.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da 14 Mart 2021 akşamı dokunulmazlık oyunu oynandı. İlk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanmıştı. İkinci dokunulmazlık oyununu da ünlüler takımı kazandı.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
Gönüllüler takımında eleme adayının belirlendiği heyecanlı bir konsey yaşandı. Gönüllüler takımında ilk eleme adayı Aleyna Çalışkan olmuştu. İkinci eleme adayı ise Hanzade olmuştu.
Survivor Türkiye 2021'de 10. haftanın eleme gecesi geldi çattı. Gönüllüler takımından Hanzade ve Aleyna Çalışkan'ın eleme adayı olduğu gönüllüler takımında bu gece bir eleme adayı daha belirlenecek. Peki Survivor'dan kim elenecek? İşte bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümün tanıtımı...