Magazin Survivor'da eleme gecesi... Survivor'a kim veda edecek? İşte eleme adayları

Survivor'da eleme gecesi... Survivor'a kim veda edecek? İşte eleme adayları

Magazin

Survivor'da eleme gecesi... Survivor'a kim veda edecek? İşte eleme adayları

İzleyenleri her sezon ekrana kilitleyen Survivor 2021'in bu yıl ki yarışmacı kadrosu nefesleri kesiyor. Survivor 2021'in bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümde bir kişi adaya veda edecek. Survivor 2021 49. bölümünde aynı zamanda iletişim oyunu da oynanacak. İşte tüm detaylar...

16 Mart 2021, Salı 14:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Survivor 2021 son bölümde dokunulmazlık oyunu oynanmıştı. Kaybeden takım eleme adayı çıkardı. Zorlu geçen dokunulmazlık oyununda skorda zaman zaman eşitlik yaşansa da ünlüler takımı performans anlamında daha yüksek bir çizgideydi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da 14 Mart 2021 akşamı dokunulmazlık oyunu oynandı. İlk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanmıştı. İkinci dokunulmazlık oyununu da ünlüler takımı kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Gönüllüler takımında eleme adayının belirlendiği heyecanlı bir konsey yaşandı. Gönüllüler takımında ilk eleme adayı Aleyna Çalışkan olmuştu. İkinci eleme adayı ise Hanzade olmuştu.

Survivor Türkiye 2021'de 10. haftanın eleme gecesi geldi çattı. Gönüllüler takımından Hanzade ve Aleyna Çalışkan'ın eleme adayı olduğu gönüllüler takımında bu gece bir eleme adayı daha belirlenecek. Peki Survivor'dan kim elenecek? İşte bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümün tanıtımı...

Yazarlarımızdan
Gökçen Erdoğan
Süte güvenip de korunmasız sevişmeyin
Gökçen Erdoğan
Filiz Özkol
16 Mart 2021 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Aşık rolü yaptı ben de inandım
Mehmet Coşkundeniz
Suna Akyıldız
Konu kendi kızı olunca...
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
15 Mart haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Astroloji günü kutlu olsun
Öner Döşer
Şirin Sever
Nasıl geçti sahi koronalı bir yıl?
Şirin Sever
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Lady Gaga
Funda Duru
Uğur Alkapar
Minik konsey
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
Ekonominin derin girdapları ve yükselen yıldızları
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Herkes bir günlüğüne kadın olsun!
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
Bekir Saçar
Sosyetik hanımlar klip oyuncusu oldu
Bekir Saçar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Melis Sütşurup, Mustafa Sandal'a olan aşkını böyle haykırdı