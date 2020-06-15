Magazin Survivor'da Elif diskalifiye oldu mu? Survivor 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor'da Elif diskalifiye oldu mu? Survivor 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

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Survivor'da Elif diskalifiye oldu mu? Survivor 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor 2020, bu akşam 107. bölümüyle ekranlara geldi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun oynandığı ve ardından 2. eleme adayının belli olduğu Survivor'da neler yaşandı? Survivor'da Elif diskalifiye oldu mu? 14 Haziran Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayları kimler oldu?

15 Haziran 2020, Pazartesi 01:55 Son Güncelleme:
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Survivor'da bu akşam 2. dokunulmazlık oyunu ve yeni eleme adayları belli oldu. Survivor'da bu akşam haftanın 2. dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takım oldukça zorlu anlar yaşadı. Ödülün erzak olduğu ve büyük heyecana sahne olan oyunda yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti. Nefes kesen oyunun sonunda kazanan taraf 10-8 skoruyla kırmızı takım oldu.

Survivor'da ilk eleme adayı kim olmuştu?

Survivor'da dün ilk eleme adayı Kırmızı takımdan Ardahan olmuştu.

Survivor'da Elif diskalifiye oldu mu?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununda sakatlanan Elif ile ilgili açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi. Ilıcalı: "Elif'in raporlarının sonucu geldi, Elif'in durumu iyi. Survivor'a devam edebilecek" dedi.

Survivor tarihinde bir ilk yaşandı

Survivor'da Elif'in hem dokunulmazlığı olması hem de sakatlığı dolayısıyla konseyde olamaması ve her hafta 4 eleme adayı çıkmasının nedeniyle Ardahan'ın ardından tüm takım aday oldu ve Survivor tarihinde bir ilk yaşandı. Böylelikle Ardahan, Yasin, Sercan ve Evrim eleme adayı oldu.

Survivor 108. bölüm izle

Survivor 108. bölüm fragmanı


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