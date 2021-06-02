Survivor 2021'de finale doğru gidilirken Acun Ilıcalı sosyal medyadan yaptığı ilginç paylaşımla Survivor izleyicilerinde büyük merak uyandırdı.

Survivor 2021'de bir ilk gerçekleşti ve Survivor tarihinin en büyük balığı tutuldu. Acun Ilıcalı bu olayı, ''Survivor tarihinin en büyük balığı, tebrikler Koro!'' açıklamasıyla duyurdu. Peki ama Survivor en büyük balık hangisi?

SURVİVOR EN BÜYÜK BALIK HANGİSİ?

Balık ile birçok Survivor yarışmacısı fotoğraf çekildi. Fotoğrafta en büyük balığın Vatoz olduğu görüldü.



