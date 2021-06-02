Magazin Survivor'da en büyük balık hangisi? Survivor'da bir ilk

Survivor'da en büyük balık hangisi? Survivor'da bir ilk

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Survivor'da en büyük balık hangisi? Survivor'da bir ilk

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ederken yarışmadan çok ilginç detaylar merak ediliyor. Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Survivor tarihinde bir ilk yaşandığını açıklamıştı Bu açıklama sonrasında, izleyenler 'Survivor en büyük balık nedir?' sorusunu merak edip araştırıyor. İşte merak edilen balık detayı..

02 Haziran 2021, Çarşamba 22:38 Son Güncelleme:
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Survivor 2021'de finale doğru gidilirken Acun Ilıcalı sosyal medyadan yaptığı ilginç paylaşımla Survivor izleyicilerinde büyük merak uyandırdı. 

Survivor 2021'de bir ilk gerçekleşti ve Survivor tarihinin en büyük balığı tutuldu. Acun Ilıcalı bu olayı, ''Survivor tarihinin en büyük balığı, tebrikler Koro!'' açıklamasıyla duyurdu. Peki ama Survivor en büyük balık hangisi

SURVİVOR EN BÜYÜK BALIK HANGİSİ?

Balık ile birçok Survivor yarışmacısı fotoğraf çekildi. Fotoğrafta en büyük balığın Vatoz olduğu görüldü.

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