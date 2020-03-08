Tv8 ekranlarında yayınlanan 'Survivor' dün akşam yeni bölümüyle yayındaydı. Ünlüler ve gönüllüler takımı arasında dokunulmazlık mücadelesi yaşanan yarışmada gergin anlar yaşandı. 14. bölümde zorlu bir dokunulmazlık oyunu oynayan ünlüler ve gönüllüler takımının seçtiği yarışmacılardan dördü parkuru bitirip ağırlıkları fileye atmaya çalışırken, bir kişi de filenin bağlı olduğu halatı tutarak ağırlığı taşıdı. Oldukça zorlanan yarışmacılar arkadaşlarının gitmemesi için mücadele ederken, takımlar canla başla oyuna konsantre oldu.

Geriden gelen gönüllüler takımı yarışı 9 - 9'a getirirken, dokunulmazlık bayrak yarışına kaldı. İki takımda en iyi yarışmacılarını seçti ve oyun başladı. Gönüllülerden Ardahan ve Evrim ağırlıkları taşırken, ünlülerden de Mert ve Elif ağırlık ipini sabit tutmaya çalıştı. Ancak ağırlık arttıkça zorlanan yarışmacılardan Mert ve Elif erken pes etti, böylece gönüllüler takımı haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesini kazandı.

'Ben kelliğimden utanmıyorum'

Sevinçle dokunulmazlığı kutlayan gönüllülerden Evrim arkadaşlarının yanına giderken Sercan'ın daha önce söylediği söze atıfta bulundu. Evrim, "Bugün de hantalların günüymüş mesela, yarın da hem kel hem fodulların günü olur" dedi. Evrim'in bu sözlerine sinirlenen Sercan ise "Ben kelliğimden utanmıyorum ama sen hantallığından utanıyorsun demek ki" dedi. Ardından daha da sinirlenen Evrim, "Ne utanacağım, ayıp senin sözlerin" dedi. İyice sinirlenen Sercan ise arkadaşlarının da uyarılarının ardından ortamdan bir süre uzaklaştı.

Ardından yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Evrim'e kızan Cemal Can, onun kavga çıkartmak için bahane aradığını söyledi. Bu konuyla ilgili konuşan Ardahan ise "Evrim'in bu hareketlerine gıcık olmaya başladım" diyerek tepkisini dile getirdi.

Öte yandan daha önce de kendi adalarında açlık krizi nedeniyle Yasin ile tartışma yaşayan Evrim, Survivor'da olan karakterin ortaya çıktığını, Yasin'in gerçek yüzünün de bu olduğunu söylemişti.

Verdiği röportajda Evrim'in isteklerinin bitmediğini söyleyen Yasin ise "Survivor yeme, içme, yatma yarışması değil. Ben böyle şeylerle uğraşamam" demişti.