Survivor'da feci kaza! İki kişi ölümden döndü
TV8 ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin sevilen yarışma programı Survivor 2020'nin 106. bölümününde neler yaşandı? Survivor Nisa ve Survivor Elif parkurda talihsiz olay yaşadı. İşte Survivor 106. yeni bölüm fragmanı ve detaylar...
13 Haziran 2020, Cumartesi 00:28 Son Güncelleme:
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Her bölümü büyük bir merakla beklenen Survivor 2020'de gerilim, rekabet ve heyecan her geçen gün artmaya devam ediyor. Survivor 2020'nin 106. bölümde feci kaza. Survivor 2020'nin 106. bölüm fragmanı yayınlandı. Dokunulmazlık oyununda parkurdan aşağıya düşen Survivor Nisa'ya ne oldu?
Fragmanın ilk kısmında Elif'in sudan çıkarılıp hastaneye kaldırıldığı görülürken, Nisa'nın da oyun alanında yarışırken kötü bir şekilde düştüğü görülüyor. Yarışmacıların hemen alana koşuyor ve Cemal Can gözyaşlarını tutamıyor.
Survivor 106. bölüm fragmanında ardı ardına korkutan gelişmeler yaşandı. Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Elif ve Nisa'nın dokunulmazlık oyununda mücadele ederken ciddi kazalar geçirdiği görülüyor. İki yarışmacıya ne olduğunu merak eden izleyiciler ise Survivor Nisa ve Elif'e ne oldu sorusuna cevap arıyor.
Survivor Nisa ve Elif'e ne oldu?
Fragmanın ilk bölümünde Elif'in sudan çıkarılıp ambulansa alındığı görülürken, Nisa'nın da oyun alanında yarışırken kötü bir şekilde parkurdan düştüğü görülüyor. Hemen alana koşan Cemal Can gözyaşlarını tutamıyor.
Survivor 106. bölüm fragmanı için tıklayınız
Ödül oyununu kim kazandı?
Yarışmacılar ödül oyunu için kıyasıya rekabet ediyorlar. Bugün oynanan oyunda yarışmacılar takımlarına sayı kazanmak için 3 atışı yapmaları gerekmektedir. İlk 10'a ulaşan takım Survivor'da ödülün sahibi olacak.Peki bugün 12 Haziran'da Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?
Survivor'ın yayınlanan son bölümünde ödülü Mavi takım kazandı. Mavi takım 10-4'lük skor ile oyunu kazanan taraf oldu.
MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
Cemal Can
Nisa
Barış
Berkan
KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI
Ardahan
Sercan
Yasin
Elif
Evrim