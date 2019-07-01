Survivor'ın şampiyonu bu gece belli oluyor. Seda Ocak iki finalistten biri... Dün akşam Okay'ın önünde 2'inciliğe yükselen Seda Ocak'ın adının söylenmesiyle birlikte başarılı yarışmacının biyografisi merak edilmeye başlandı. Peki, Seda Ocak kimdir?

SEDA OCAK KİMDİR?

Bursa Kız Lisesi’nden mezun olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirdi. Rumeli Üniversitesi'nde S.K.S. daire başkanlığında spor danışmanlığı yapmakta olan Seda, evli ve 2 çocuk annesi. Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı. Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı.