Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın yaptığı Survivor, bu sene All Star formatı ile 15 Ocak'ta izleyicisiyle buluşacak. Eski yarışmacıların yeniden mücadele edeceği yarışmada, 2017 yılında şampiyon olan Ogeday Girişken ile 2020'de boy gösteren Yasin Obuz arasında şimdiden gerilim çıktı.

OGEDAY: YASİN, İTİCİ VE YAPMACIK

Ogeday, iki yıl önce verdiği bir röportajda, Yasin Obuz'u itici bulduğunu söylemişti. O dönemki yarışmacılardan bahseden eski şampiyon, "Adaya yakışmayan bir yarışmacı var; Yasin Obuz. İtici ve yapmacık geliyor bana. Adaya adım attığı ilk günden başladı negatifliği. Hep bir saldırı halinde. Sanki kendini saldırmaya şartlayarak gitmiş adaya" ifadelerini kullanmıştı.

'SELAMÜN ALEYKÜM BABA'

All Star'a günler kala Ogeday'ın röportajını yeniden gündeme getiren Yasin Obuz, tartışmanın fitilini ateşledi. Instagram hesabından Ogeday'ın röportajını paylaşan Survivor Yasin, "Selamün aleyküm baba" mesajı ile adeta takım arkadaşına meydan okudu.