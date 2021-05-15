Survivor 2021 ünlüler gönüllüler tüm heyecanıyla devam ediyor. Sevilen yarışma Survivor, 16 Mayıs 2021 Pazar akşamı 94. bölümüyle ekranlara gelecek. Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı tarafından daha önce duyurusu yapılan 'Aile Ödülü' için beklenen gün geldi çattı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, aile ödülü oyunu öncesi Dominik'te bulunan birer yakınıyla kısa da olsa bir görüşme gerçekleştirdi.

Aylar sonra ailelerine kavuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu.



