Magazin Survivor'da gözyaşları sel oldu! Yarışmacılar aileleriyle bir araya geldi

Survivor'da gözyaşları sel oldu! Yarışmacılar aileleriyle bir araya geldi

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Survivor'da gözyaşları sel oldu! Yarışmacılar aileleriyle bir araya geldi

Survivor 2021, 94. bölümüyle pazar akşamı ekranlara gelecek. Merakla beklenen Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çok konuşulan fragmanda yarışmacılar, aylar sonra aileleriyle bir araya geliyor. Duygusal anların yaşandığı yeni bölümde yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu. İşte detaylar.

15 Mayıs 2021, Cumartesi 00:28 Son Güncelleme:
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Survivor 2021 ünlüler gönüllüler tüm heyecanıyla devam ediyor. Sevilen yarışma Survivor, 16 Mayıs 2021 Pazar akşamı 94. bölümüyle ekranlara gelecek. Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı tarafından daha önce duyurusu yapılan 'Aile Ödülü' için beklenen gün geldi çattı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, aile ödülü oyunu öncesi Dominik'te bulunan birer yakınıyla kısa da olsa bir görüşme gerçekleştirdi.

Aylar sonra ailelerine kavuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu.

Survivor 94. bölüm fragmanı


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