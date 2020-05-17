Survivor 2020’nin yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayı hangi takımdan çıktı. Nefes kesen parkur mücadelesinde ünlüler ve gönüllüler takımları dokunulmazlık oyununu kazanmak için üstün performans sergiledi.

Survivor'un ekranlara gelen yeni bölümünde, dokunulmazlık ve ödül oyunu heyecanı yaşandı. İki ödülün de tek oyunda birleştiği Survivor 2020'de, Survivor ünlüler gönüllüler eleme adayı 1. dokunulmazlığı kaybeden takımdan seçildi. Acun Ilıcalı Survivor'da bu hafta dokunulmazlığı kaybeden takımdan, SMS ve oylama ile iki eleme adayının çıkacağını söyledi. Gecenin sonunda ise yapılan oylamada Survivor'da eleme potasına iki isim girdi.

Rekabetin giderek arttığı Survivor ünlüler gönüllülerde dokunulmazlık ve ödül oyunu birleşti. Ödülün büyük olduğu oyunda kıran kırana mücadele yaşandı. Peki, Survivor son bölümde eleme adayı kim oldu?

Survivor 2020'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2020'nin 78. bölümünde, dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Köfte-piyaz-pilav-şekerpare-kola ve dokunulmazlık oyunun birleştiği oyunda Nisa'nın geri dönüp parkurda yerini alması takım arkadaşlarını sevindirdi.

Mert ve Yasin arasında yaşanan sakatlık tartışması ise gerginliğe neden oldu. Heyecanlı geçen mücadele sonunda Survivor dokunulmazlık ve ödül oyununu kazanan takım 10'a 4 gönüllüler takımı oldu.

2 aday belirlendi

Survivor eleme gecesinden önce konseyde ünlüler takımı eleme adayını belirlemek için toplandı. Geçtiğimiz hafta Ersin'in sakatlıktan dolayı adadan zorunlu olarak ayrılması sonucu, Survivor ünlülerde ilk konsey gerçekleşti.

Acun Ilıcalı bu hafta 2 adayın belirleneceğini söyledi.

Yapılan oylama sonucunda Mert ve Aycan eleme adayı olmak için aynı oyu aldı.