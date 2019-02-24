Survivor'da, iki takımın nefes kesen mücadelesi devam ederken, yarışmacıların çıkışları da ilginç anlara sahne oluyor.

"SEN ON YILDIR SURVIVOR İZLİYORSUN"

Hikmet Tuğsuz oyunda yarışmacının önüne geçip geçemeyeceğini sordu. Acun Ilıcalı bu soruya sinirlenerek Hikmet Tuğsuz'a, yarışmacının önüne geçemeyeceğini ve çelme takamayacağını söyledi.

Acun Ilıcalı, "Bağıracaksın, önüne geçemezsin. Sen on yıldır Survivor izliyorsun, önüne geçen gördün mü hiç?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Acun Ilıcalı, Hikmet Tuğsuz'un kendisini kızdırdığı anları Instastory'den paylaştı.

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