Türk takımında yer alan Hikmet Tuğsuz, 14 Şubat'ta oynadığı oyunlarda sevgilisi, eşi olanlar için yarışacağını söyledi.

Takım arkadaşlarının 'aşk' göndermelerinin ardından Hikmet Tuğsuz, Yunanistan takımından Dimitra ile ilgili bir açıklamada bulundu.

"SEVGİLİM YOK, OLMADI"

33 yaşındaki yarışmacı, "Benim bir sevgilim yok, olmadı. Yapacak bir şey yok. Yarışırsam sevgilileri olan, eşi olanlar için yarışacağım" dedi.

Hikmet'in bu sözleri üzerine takım arkadaşlarının "Sen de birine selam gönderebilirsin" karşılığı geldi.

Survivor Hikmet, "Yani bakalım, şu an Dimitra'ya da bir platonik... İşimiz şaka da bugün gerçekten eşleri, sevgilileri olan yarışır da oyunu kazanırız. Hatta yarışamayanlar yerine ben yarışırsam sevgilisi ve eşi olanların 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlayacağım. Tek tek isimlerini de sayabilirim" ifadelerini kullandı.

"DİMİTRA SENİN İÇİN..."

"Ben de eşim için oynayacağım" diyen Bora Edin, "Sen dönüp 'Dimitra senin için' diyeceksin. Ne kadar şanslısın" sözleriyle Hikmet'e takıldı.

"HİKMET'i BEĞENİYORUM"

Bora'ya cevap veren başarılı yarışmacı, "Ben Dimitra'ya öyle demem. Dimitra herkesin içinde söyledi zaten. 'Hikmet'i beğeniyorum' dedi. Ama benim için karşılıksız bir sevgi" şeklinde konuştu.

'MasterChef' yarışmasıyla adını duyurduktan sonra Survivor adasına giden Hakan Kanık, "Ben de sevgilim için oynayacağım" diyerek takım arkadaşlarının keyifli sohbetine katıldı.

Dimitra Vamvakousi 24 yaşında ve Ulusal Spor Akademisi kolejinden mezun. Modelliğe ilk adımlarını atıyor. Boş zamanlarında dalış yapmayı seviyor, ayrıca geçmişte sırık atlamada mesleki kariyer yapmış. Kişilik olarak kendini pozitif ve dinamik bir kadın olarak tanımlıyor. Survivor kelimesi ona çok yakışıyor çünkü başından geçen özel durumlar ona hayatta kalmayı öğretti.

SABRİYE ŞENGÜL SURVIVOR'DA!

Acun Ilıcalı, geçen günlerde 'Survivor Türkiye-Yunanistan'a bir Türk yarışmacının daha katılacağı haberini vermişti.

Survivor'da Türk takımına katılacak isim Sabriye Şengül oldu. Şengül, Instagram hesabından yaptığı açıklamada,"Survivor'a gitmem benim için sürpriz oldu. Parkurlarda elimden gelen rekabeti göstereceğim" dedi.

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