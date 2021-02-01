Survivor ünlüler gönüllüler 2021'in son bölümü yine nefes kesen anlara sahne oldu. Survivor'da dokunulmazlık yarışmasında kazanan takım belli oldu. Ünlüler takımı dünkü başarısına bir oyun daha ekleyerek konseye rahat gitmeye hak kazandı. Gönüllüler takımı ise bir aday daha çıkarmak zorunda kaldı.

İşte yarışmaya dair merak edilen detaylar...

Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu?

Dün akşam yayınlanan bölümde, ilk eleme adayı, gönüllüler takımından Duygu olmuştu. Bu akşamın da eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında ikinci eleme adayı Poyraz oldu.

Acun Ilıcalı oyun sonrası yaptığı açıklamada dokunulmazlık sembolünü ünlüler takımından İsmail Balaban'a verdi.

Dora yaralandı

Öte yandan Çağrı ve Dora arasında büyük talihsizlik yaşandı. Oyun sırasında Çağrı'nın Dora'ya sert müdahalesi sonrası Dora'nın kaşı açıldı. Dora'ya oyun alanında Metin Kuş hemen müdahale etti.

Dora ise yaptığı açıklamada, "Biz gönüllüler olarak çizgimizi bozmayacağız. Parkurlarda cevabı vereceğiz" dedi.

Emin yarışmaya devam edemiyor

Survivor'da sakatlıklar sonrası üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Doktor Metin Kuş'un yaptığı açıklama gönüllüler takımını derinden etkiledi.

Metin Kuş gönüllülerin yanına gelerek üzücü haberi verdi. Doktor Metin Kuş, "Sizinle ilk gün ne konuştuk. İlk bir ay lütfen kendinize dikkat edin. Ama ciddi bir sorunumuz var. Hakikaten çok üzgünüm. Kötü bir kırığın var. Ama izin ver bana Emin. Hepiniz bana emanetsiniz. Senin bir kırığın var bazı kırıklar acı yapmaz. Dünkü filmin de sonucu geldi, dizinde bir kırık var maalesef devam edemeyeceksin." ifadelerini kullandı.







