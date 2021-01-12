Magazin Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Survivor 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Survivor 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Survivor 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Survivor 2021, üçüncü bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. 2021 Survivor ünlüler gönüllüler yarışmasında ikinci dokunulmazlık oyunu sonrasında ikinci eleme adayı belirlenmiş oldu. Peki, Survivor eleme adayları kimler? Survivor 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte yarışmaya dair merak edilen detaylar...

12 Ocak 2021, Salı 03:12 Son Güncelleme:
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İlgiyle izlenen yarışma Survivor 2021, yine heyecan dolu bir bölümle ekranlara geldi. 11 Ocak Pazartesi akşamı ikinci eleme adayı için ada konseyinde olan takım yine gönüllüler takımı oldu. Ünlüler takımında oyuncu Cemal Hünal'ın rahatsızlığı sonrası, 'Survivor'da diskalifiye mi olacak?' sorusu merak konusu oldu. Yarışmada gönüllülerden Reşat Hacıahmetoğlu'nın ayağındaki sakatlığın durumuna göre yarışmaya veda edebileceği ihtimali gündeme geldi. 

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Survivor ikinci eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021'de dokunulmazlık heyecanı devam ediyor. İkinci dokunulmazlık oyununu İlayda Şeker'in sayısı ile ünlüler takımı kazandı ve gönüllüler ikinci eleme adayını çıkarmak zorunda kaldı. Bu akşam potaya giden ve ismi yazılan ikinci aday Dora oldu.

Eleme adayları kimler oldu?

Yarışmanın geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen ilk dokunulmazlık oyununda oyunu kaybeden gönüllüler oldu ve ilk eleme adayını çıkardı. Buna göre adaya veda edebilecek ilk isim Sena oldu. İkinci eleme adayı olarak gönüllüler Dora'yı yazdı.

Survivor 4. bölüm fragmanı izle

Büyük ilgi gören yarışma Survivor 2021'in 4. bölüm fragmanı yayınlandı.


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