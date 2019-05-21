Survivor'ın 74. bölümü dün akşam ekrana geldi. Yarışmacılar her hafta olduğu gibi son bölümde iletişim ve ödül oyununa çıktılar. Heyecan ve rekabetin had safhaya çıktığı yarışlardan hangi takımın galip geldiği merak konusu...

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor son bölümde Türk yarışmacılar kendi aralarında iletişim oyununa çıktılar. Moral ve motivasyon için büyük önem arz eden oyunda galip gelen taraf erkeklerde Emre kadınlarda ise Seda oldu.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da iletişim oyunu sonrası Sihah ve Beyaz takım ödül oyununa çıktılar. Ödül Karayipler gezisi ve mükemmel bir yemek masası... Oyuna hızlı başlayan taraf Beyaz takımdı. Siyah takım geriden gelen taraf olurken yarışma 10'a 8 Beyaz takımın lehine sona erdi.