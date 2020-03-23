Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu? 22 Mart Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor 25. bölüm fragmanı izle
Survivor 2020 pazar akşamı 24. yeni bölümüyle izleyici ile buluştu. Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu büyük heyecana neden oldu. Dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve ilk eleme adayı kim oldu? Survivor 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte yarışmaya dair merak edilenler..
23 Mart 2020, Pazartesi 00:59 Son Güncelleme:
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TV8'de yayınlanan Survivor 2020, yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlk dokunulmazlık oyununun oynandığı Survivor'da ünlüler ve gönüllüler birbirleri ile kıyasıya yarıştı. Peki 22 Mart Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve ilk eleme adayı kim oldu?
Dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
Survivor'ın 24. bölümde dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler parkurda oldukça zorlu anlar yaşadı. Büyük bir heyecana sahne olan dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı 10-8 skoruyla kazandı.
Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu?
Survivor'da ilk eleme adayı gönüllüler takımından Ceyhun Uzun oldu.
Ceyhun Uzun kimdir?
Ceyhun UzunTürkiye'nin gururlarından biri. Başarılı bir sporcu olan Uzun'un İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru bulunuyor. Etkileyeci bir hayat hikayesi olan sporcunun sırasıyla başarıları şöyle:
İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru
2017 En hızlı koşu 5 kişi birlikte Scooby doo arabanın içinde koşmak
2018 En hızlı maraton 6 kişi Ghostbusters arabanın içinde koşmak
2019 En hızlı maraton 6 kişi Thunderbirds uçak içinde koşmak.
İngiltere'de 2 olimpiyat derecede AJ BELL Triatlon dereceleri
Londra, Atina, Berlin, Kıbrıs, Sydney, Türkiye maratonu
2018 yılında polisler arasına seçildi ve Prens William ve Prens Harry'nin Kensington Sarayına davet edildi. 2 kere bisiklet turuna çıktı. İlkini Londra'dan Paris’e 24 saatte tamamladı. İkincisini ise Londra'dan Brugge'a 22 saatte tamamladı. En son koşusunu Kıbrıs'ta 2019 yılında gerçekleştirdi.
Survivor 25. bölüm fragmanı izle