TV8'de yayınlanan Survivor 2020, yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlk dokunulmazlık oyununun oynandığı Survivor'da ünlüler ve gönüllüler birbirleri ile kıyasıya yarıştı. Peki 22 Mart Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve ilk eleme adayı kim oldu?

Dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor'ın 24. bölümde dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler parkurda oldukça zorlu anlar yaşadı. Büyük bir heyecana sahne olan dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı 10-8 skoruyla kazandı.

Survivor'da ilk eleme adayı gönüllüler takımından Ceyhun Uzun oldu.

Ceyhun UzunTürkiye'nin gururlarından biri. Başarılı bir sporcu olan Uzun'un İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru bulunuyor. Etkileyeci bir hayat hikayesi olan sporcunun sırasıyla başarıları şöyle:

İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru

2017 En hızlı koşu 5 kişi birlikte Scooby doo arabanın içinde koşmak

2018 En hızlı maraton 6 kişi Ghostbusters arabanın içinde koşmak

2019 En hızlı maraton 6 kişi Thunderbirds uçak içinde koşmak.

İngiltere'de 2 olimpiyat derecede AJ BELL Triatlon dereceleri

Londra, Atina, Berlin, Kıbrıs, Sydney, Türkiye maratonu

2018 yılında polisler arasına seçildi ve Prens William ve Prens Harry'nin Kensington Sarayına davet edildi. 2 kere bisiklet turuna çıktı. İlkini Londra'dan Paris’e 24 saatte tamamladı. İkincisini ise Londra'dan Brugge'a 22 saatte tamamladı. En son koşusunu Kıbrıs'ta 2019 yılında gerçekleştirdi.

Survivor 26. bölüm fragmanı yayınlandı

Survivor 26. bölüm fragmanı izle











