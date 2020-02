Survivor'da kim elendi? sorusunun cevabı bu akşam ekrana gelen yeni bölümde belli oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Adada büyük heyecana neden olan eleme sonrasında adaya veda eden ilk isim de belli oldu. Survivor 2020'de ilk elenen Makbule oldu.

Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin diskalifiye oldu

Survivor 2020'de ünlüler takımında büyük bir şok yaşandı. İki isim yaşamış oldukları sakatlıktan dolayı yarışmadan diskalifiye edildi.

Sunucu Acun Ilıcalı, bu akşam yayınlanan bölümde ünlüler takımında yarışan Uğur Pektaş'ın ve Şaziye İvegin'in yaşamış olduğu sakatlıktan dolayı yarışmaya devam edemeyeceğini söyledi.

Survivor 2020'de ilk elenen isim belli oldu

Adaya veda eden isim Makbule oldu.

Makbule Günaydın

Survivor Makbule Günaydın kimdir?

Güçlü bir yapıya sahip olan Makbule Günaydın kendisini şu şekilde tanımlıyor:

Makbule Günaydın, Temmuz 1992 doğumluyum. Aslan burcuyum. İstanbul’da doğdum. Sonrasında ilkokula devam ederken Kırıkkale’ye taşındık. İlkokulda üç adım uzun atlama ve kısa mesafe koşusu yapıyordum. Lisede Anadolu Lisesi kazandım ve başarıyla sayısal bölümünü bitirdim. Lise hayatım boyunca 4 sene basketbol oynadım. Okulun en gözde ve çalışkan öğrencilerinden biri oldum hep. Zorlu şartlarda geçti öğrencilik yıllarım ama yılmadan çalışınca insan başarıya mutlaka ulaşıyor. Üniversitede Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ebelik lisans bölümünü kazandım. Ebelik bölümüne, bölümün aldığı puanın çok üzerinde bir puanla yerleştim. Seçimimdeki tek etken annemdi. Benden önceki 4 doğumunu kendi başına yapmak zorunda kalmış ve ilk hastanede doğan çocuğu ben olmuşum. Üniversitede okulun bayan hentbol takımında oynadım. Nöbetler, antrenmanlar, dersler, günlük çalıştığım figüranlık, palyaçoluk, komilik gibi harçlığımı kazandığım işler döngüsünde yoğun bir üniversite hayatı geçirdim.

Üniversiteden mezun olduğum sene KPSS sınavına girip İstanbul’a atandım. Atanır atanmaz hem görevime başladım hemde tekrar spor yapmaya. Fitness, pilates yaptım bireysel olarak. Spor yaparken gittiğim salonda spor eğitmeni olan eşimle tanıştım yaklaşık 2 yıllık birlikteliğin ardından 14 ay önce evlendim. Son 2 yıldır sabah 8 akşam 5 ebelik yapıyorum. Akşam 5'ten 9'a kadar ve Cumartesi günleri pilates eğitmenliği yapıyorum. Hayatım yoğun bir tempoda geçiyor fakat bundan şikayetçi değilim. Enerjim varken enerjimi doğru şekilde kullanmam gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de bütün enerjimi Survivor’ı kazanmaya adayacağım.

İlk eleme adayı Fatma olmuştu

Dokunulmazlık oyununu kaybederek ada konseyine giden Gönülüller Takımı'ndan ilk eleme adayı, ismi en çok yazılan Fatma olmuştu.

Survivor'ın yeni sezonunda Performans Ligi uygulamasına geçileceğini söyleyen Ilıcalı, yeni kuralın nasıl uygulanacağını şöyle anlattı.

Survivor'da bu yıl haftalık puanlama sistemi getirildi. Bu kurala göre yarışmacının katılacağı her oyun 1 puan, kazandığı bire bir mücadele 2 puan, kazanılan her takım oyunu da 1 puan olacak. Mağlubiyetler için de kaybedilen her bire bir oyun eksi 2 puan, takım oyunu ise eksi 1 puan olarak hanelere yazılacak. Pazar akşamları açıklanacak bu puan tablosu neticesinde, haftanın şampiyonluğu için her takımdan ikişer oyuncu yarışacak. Survivor izleyicilerinin de bu puanlama konusunda tahminde bulunacağını söyleyen Ilıcalı, hem yarışmacılar hem de seyirciler için sürpriz ödülleri olduğunu da sözlerine ekledi.