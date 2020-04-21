Survivor 2020'nin 20 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümüne, Barış ve Yasin'in kavga görüntüleri damga vurdu. İki yarışmacı villa ödülü oyunu sırasında bir anda birbirine girdi. Barış'ın ünlüler takımından Mert Öcal'a karşı kaybettiği sayı sonrası, oyun sırasında zaten tartışma yaşayan ikili bu kez sinirlerine hakim olamadı.Bir hayli sinirlenen iki yarışmacı, itiş kakış esnasında sert müdahalelerde bulundu.

Survivor'a damga vuran kavgaya, Acun Ilıcalı müdahale etmek zorunda kaldı.

Barış ve Yasin diskalifiye oldu mu?

Kavga sonrası Acun Ilıcalı, oyun alanında aldıklarını ilk kararı iki takıma da duyurdu ve ada konseyini işaret etti.

İşte kavga sonrası merakla beklenen o açıklama:

"Bu sezon ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Gerginliğe belli ölçüde anlayışla karşılaşıyoruz ama böyle bir şeye müsaade etmeyiz. Tansiyon yüksek olduğu için ikinize de nedenini sormak istemiyorum. Şu anda sakin olacağınıza dair ikinizden de söz aldım."

"Bunun değelendirmesini yapacağız. Şu an için aldığımız karar Yasin ve Barış, bu oyundan ihraçsınız. Ekibimiz sizi ayrı yerlere götürecek. Oyunun kalanında yarışmayacaksınız. Riske girmek istemiyoruz. İki dakika içerisinde 3 aylık emeğinizi kaybolmasını istemeyiz. Sizi kaybetmek istemem."

"Ödülün manevi değeriyle gözünüz karardı. Şimdi ayrı yerlere gidin. Daha sonra durumu değerlendireceğiz. Tansiyonlarının düşmesini bekleyeceğiz, sakinleştikleri anda adalarına yollayacağız. İsterlerse tansiyonu düşürürler. İstemezlerse bizim devreye girmemiz gerekecek."









Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan ödül oyununu 10-8'lik skorla ünlüler takımı kazandı.



