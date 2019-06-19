Survivor'da dün akşam 98. bölüm ekrana geldi. Son bölümde İki ödül oyunu birden oynanırken gece ise eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta eleme adayları 3 kişiydi ve 2 kişi ada hayatına devam ederken bir kişi hayallerine veda etti.

SURVIVOR 10 BİN EURO ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'ın ilk mücadelesinde yarışmacılar zorlu parkuru geçip 3 topu basket atmaya çalıştılar. Oyun ilk başlarda ortadaydı fakat daha sonra Beyaz takım atağa geçti. Oyun sonunda ise 10'a 8 Beyaz takımın üstünlüğü vardı.

10 BİN EURO ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

10 bin euro ödül oyununda yarışmacılar tıpkı araba ödülünde olduğu gibi "Siyah mı, Beyaz mı?" oyununu oynadı. Finale Nikos ile Bora kaldı. Oyun sonunda 5-3 Nikos galip geldi ve ödülü aldı.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunlarını Siyah takımın kazanmasıyla birlikte Beyaz takım eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Konsey akşamı ilginç gelişmeler yaşandı ve Yunanistan oylamasında Afroditi, Nikos ve Kyriakos eleme adayı seçildi. Dün akşamki eleme gecesinde Survivor'a veda eden isim Kyriakos oldu.