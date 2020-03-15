TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bir kişi daha adaya veda etmek zorunda kalacak. Survivor'da kim elendi sorusunun cevabı ekranlara gelecek yeni bölümde belli olacak. Peki Survivor'da 15 Mart akşamı ilk eleme adayı kim oldu? İşte merak edilen detaylar.

Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu?

15 Mart akşamı ekranlara gelen yeni bölümde ilk eleme adayı, gönüllüler takımından Cemal Can oldu.