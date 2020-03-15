Magazin Survivor'da kim elendi? 15 Mart Survivor 2020 eleme adayı kim oldu?

Survivor'da kim elendi? 15 Mart Survivor 2020 eleme adayı kim oldu?

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Survivor'da kim elendi? 15 Mart Survivor 2020 eleme adayı kim oldu?

Survivor 2020'de bu akşam yayınlanan bölümde ilk eleme adayı belli oldu. İzleyenler, Survivor'da 15 Mart akşamı ekranlara gelen yeni bölümde eleme adayı kim oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte yarışmaya dair merak edilen detaylar.

15 Mart 2020, Pazar 23:50 Son Güncelleme:
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bir kişi daha adaya veda etmek zorunda kalacak. Survivor'da kim elendi sorusunun cevabı ekranlara gelecek yeni bölümde belli olacak. Peki Survivor'da 15 Mart akşamı ilk eleme adayı kim oldu? İşte merak edilen detaylar.

Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu?

15 Mart akşamı ekranlara gelen yeni bölümde ilk eleme adayı, gönüllüler takımından Cemal Can oldu.

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