Survivor'da büyük finale çok az bir zaman kala heyecan dorukta. Survivor 2021 ünlüler gönüllüler hızla finale yaklaşırken yarışma tüm heyecanıyla devam ediyor. Survivor'da bu akşam yeni bir eleme heyecanı daha yaşanacak. İlgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2021'de bir isim, adaya ve hayallerine veda etmek zorunda kalacak.

Peki, Survivor'da bu akşam kim elendi?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da eleme adayları mavi takımdan Dora, kırmızı takımdan ise Aleyna ve İsmail oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Yarışmada şu an eleme konseyi devam ediyor. Elenen isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak.