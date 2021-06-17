Magazin Survivor'da kim elendi? 17 Haziran 2021 Survivor elenen isim

Survivor'da kim elendi? 17 Haziran 2021 Survivor elenen isim

Magazin

Survivor'da kim elendi? 17 Haziran 2021 Survivor elenen isim

Survivor 2021'de bu akşam yeni bir eleme heyecanı yaşanacak. Finale sayılı günler kala Survivor'da heyecan dorukta. Peki, Survivor'da bu akşam kim elendi? İşte Survivor'a dair merak edilen o detaylar...

17 Haziran 2021, Perşembe 23:35 Son Güncelleme:
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Survivor'da büyük finale çok az bir zaman kala heyecan dorukta. Survivor 2021 ünlüler gönüllüler hızla finale yaklaşırken yarışma tüm heyecanıyla devam ediyor. Survivor'da bu akşam yeni bir eleme heyecanı daha yaşanacak. İlgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2021'de bir isim, adaya ve hayallerine veda etmek zorunda kalacak.

Peki, Survivor'da bu akşam kim elendi?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da eleme adayları mavi takımdan Dora, kırmızı takımdan ise Aleyna ve İsmail oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Yarışmada şu an eleme konseyi devam ediyor. Elenen isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

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