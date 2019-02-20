Survivor'ın 12. bölümünde dün akşam iki takım ilk olarak iletişim oyununa çıktılar. Türkiye ve Yunanistan yarışmacılar daha sonra muhteşem bir ödül için deyim yerindeyse kapıştılar. Ardından konseye geçildi ve Yunanistan takımından bir kişi yarışmaya veda etti.

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da yarışmacılara moral ve motivasyon sağlayan iletişim oyunu oynandı. Oyunu kadınlarda Melisa erkeklerde ise Atakan kazandı.

ÖDÜL OYUNUNU KAZANDI?

Survivor'da eleme öncesi Türkiye ve Yunanistan yarışmacıları pizza yemek için kıran kırana mücadele verdiler. Takım oyununun her şey olduğu yarışmaya Yunanistan takımı çok iyi başladı. Fakat Türk yarışmacılar atağa geçti ve oyunu 10'a 7 almayı bildi.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Türk takımı 10'a 4 kazanmayı bilmişti. İkinci dokunulmazlık oyununda ise yarışmaya Yunanistan takımı çok iyi başlamış, fakat Türk takımı atağa geçip 10'a 6'lık skorla dokunulmazlığı kazanmıştı. Konseyde en çok ismi yazılan isim İoulieta olmuş ardından bireysel dokunulmazlığı kazanan isimler Spyros ve Vasilis'in ismini söylemişti. Adaya dün akşam veda eden isim loulieta oldu.