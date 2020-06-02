Survivor'da yeni bir eleme heyecanı yaşanıyor. Ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya yarıştığı ilgiyle izlenen yarışma Survivor 2020'de bir isim daha adaya veda etmek zorunda kalacak. Survivor'da bu akşam kim elendi? Survivor 96. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte yarışmaya dair merak edilen detaylar.

Survivor'da eleme adayları kim olmuştu?

Survivor'da gönüllüler takımı üst üste 4. kez dokunulmazlık oyununu kazandı. Yarışmada oynanan 4 dokunulmazlık oyununu da kaybeden ünlüler takımında Yunus Emre, Elif ve Aycan'dan sonra Sercan Yıldırım da eleme adayı oldu.

Survivor'da bu akşam kim elendi?

Yarışmaya veda edecek olan isim, konseyde en az SMS'i alan kişi olacak. Konsey sonrasında isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

Survivor 96. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İlgiyle takip edilen yarışma Survivor 2020, bu akşam 95. bölümüyle ekranlara geliyor. Elemenin ardından yayınlanacak olan 96. bölüm fragmanını yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.







