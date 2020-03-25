Survivor'da bu akşam yeni bir eleme heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya yarıştığı Survivor 2020'de bir isim daha adaya veda etmek zorunda kaldı. Peki Survivor'da bu akşam adaya kim veda etti? İşte yarışmaya dair merak edilen detaylar.

Survivor’da bu hafta ilk eleme adayı gönüllüler takımından Ceyhun Uzun olmuştu. Yarışmada bu akşam en çok oyu alan iki yarışmacı Yunus Emre ve Yasin Obuz oldu. Yasin, Cemal Can'ı, Yunus Emre ise Ardahan'ı eleme adayı olarak gösterdi.

Haftanın eleme adayları Ceyhun Uzun, Cemal Can ve Ardahan oldu. Gecenin sonunda yarışmadan elenen isim Ceyhun Uzun oldu.

Ceyhun Uzun Türkiye'nin gururlarından biri. Başarılı bir sporcu olan Uzun'un İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru bulunuyor. Etkileyeci bir hayat hikayesi olan sporcunun sırasıyla başarıları şöyle:

İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru

2017 En hızlı koşu 5 kişi birlikte Scooby doo arabanın içinde koşmak

2018 En hızlı maraton 6 kişi Ghostbusters arabanın içinde koşmak

2019 En hızlı maraton 6 kişi Thunderbirds uçak içinde koşmak.

İngiltere'de 2 olimpiyat derecede AJ BELL Triatlon dereceleri

Londra, Atina, Berlin, Kıbrıs, Sydney, Türkiye maratonu

2018 yılında polisler arasına seçildi ve Prens William ve Prens Harry'nin Kensington Sarayına davet edildi. 2 kere bisiklet turuna çıktı. İlkini Londra'dan Paris’e 24 saatte tamamladı. İkincisini ise Londra'dan Brugge'a 22 saatte tamamladı. En son koşusunu Kıbrıs'ta 2019 yılında gerçekleştirdi.





İlgili Haberler Acun Ilıcalı'dan acil corona konsey toplantısı



