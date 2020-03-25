Survivor'da kim elendi? 24 Mart Survivor elenen isim belli oldu
Survivor 2020, bu akşam 27. yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle takip edilen yarışmada bu akşam adaya veda eden isim belli oldu. Peki Survivor'da bu hafta kim elendi? İşte merak edilen detaylar...
25 Mart 2020, Çarşamba 00:39 Son Güncelleme:
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Survivor'da bu akşam yeni bir eleme heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya yarıştığı Survivor 2020'de bir isim daha adaya veda etmek zorunda kaldı. Peki Survivor'da bu akşam adaya kim veda etti? İşte yarışmaya dair merak edilen detaylar.
Survivor'da bu akşam kim elendi?
Survivor’da bu hafta ilk eleme adayı gönüllüler takımından Ceyhun Uzun olmuştu. Yarışmada bu akşam en çok oyu alan iki yarışmacı Yunus Emre ve Yasin Obuz oldu. Yasin, Cemal Can'ı, Yunus Emre ise Ardahan'ı eleme adayı olarak gösterdi.
Haftanın eleme adayları Ceyhun Uzun, Cemal Can ve Ardahan oldu. Gecenin sonunda yarışmadan elenen isim Ceyhun Uzun oldu.
Ceyhun Uzun kimdir?
Ceyhun Uzun Türkiye'nin gururlarından biri. Başarılı bir sporcu olan Uzun'un İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru bulunuyor. Etkileyeci bir hayat hikayesi olan sporcunun sırasıyla başarıları şöyle:
İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru
2017 En hızlı koşu 5 kişi birlikte Scooby doo arabanın içinde koşmak
2018 En hızlı maraton 6 kişi Ghostbusters arabanın içinde koşmak
2019 En hızlı maraton 6 kişi Thunderbirds uçak içinde koşmak.
İngiltere'de 2 olimpiyat derecede AJ BELL Triatlon dereceleri
Londra, Atina, Berlin, Kıbrıs, Sydney, Türkiye maratonu
2018 yılında polisler arasına seçildi ve Prens William ve Prens Harry'nin Kensington Sarayına davet edildi. 2 kere bisiklet turuna çıktı. İlkini Londra'dan Paris’e 24 saatte tamamladı. İkincisini ise Londra'dan Brugge'a 22 saatte tamamladı. En son koşusunu Kıbrıs'ta 2019 yılında gerçekleştirdi.