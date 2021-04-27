Survivor'da bu akşam yeni bir eleme heyecanı daha yaşandı. İlgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2021'de bir isim adaya veda etmek zorunda kaldı.

Survivor 2021 ünlüler gönüllüler yarışması tüm heyecanıyla devam ediyor. Eleme gecesinin yaşandığı Survivor'da bir yarışmacı, adaya ve hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki 27 Nisan 2021 tarihli Survivor'da kim elendi? 27 Nisan 2021 Survivor SMS sıralaması belli oldu mu? İletişim ödülünü kim kazandı?

İşte sevilen yarışma Survivor'a dair merak edilen detaylar...

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Yarışmacılar iletişim ödülü için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Nefesleri kesen iletişim oyununu 10'a 3 skoruyla ünlüler takımı kazandı. Ünlüler takımı, yakınlarıyla telefonda konuşma şansına sahip oldu.

27 NİSAN 2021 SURVİVOR SMS SIRALAMASI

Survivor'da gönüllüler takımında haftanın halk oylamasında SMS birincisi Poyraz oldu. Ünlüler takımında ise haftanın SMS birincisi İsmail oldu.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER?

İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da haftanın eleme adayları gönüllülerden Aleyna Çalışkan, ünlüler takımından ise İlayda olmuştu.

Bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde, gönüllülerde SMS birincisi olan Poyraz, elenmesi yönünde Steven'ın adını söyledi.

Ünlüler takımında da İsmail, eleme adayı olarak Sergen dedi. Böylelikle yarışmada tüm eleme adayları belirlenmiş oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2021'de elenen yarışmacı ünlüler takımından İlayda oldu.

İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

1994 Nevşehir doğumlu. 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp’te yaşadı. Ailesi hala orada yaşıyor. Daha sonra Sakarya’da üniversiteyi kazandı. Okulu bitirdikten sonra İstanbul’a dedesinin yanına yerleşti. Şu an çalışmıyor.



