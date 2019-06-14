Survivor'da yavaş yavaş finale doğru gidilirken dün yarışmacılar için çok önemli bir oyun oynandı. İki takım aileleriyle buluşmak için parkura çıktı. Kazan takım büyük bir mutluluk yaşarken duygusal anlar yaşandı. Gece sonunda ise eleme heyecanı vardı. Bir isim hayallerine veda etmek zorunda kaldı.

SURVIVOR'DA AİLE ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da bu hafta yarışmacılar için büyük bir öneme sahip olan aile ödülü oynandı. İki etaplı oyunun ilk ayağını çarşamba günü Siyah takım almıştı. İkinci etap ise dün gerçekleşti. İki takım da başa baş bir mücadele sergiledi. Oyun sonunda ise 10'a 8 Siyah takımın üstünlüğü vardı ve kazanan yarışmacılar aileleriyle buluşmaya hak kazandı.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'ın iki dokunulmazlık oyunundan da bu hafta Beyaz takım galip ayrıldı. Siyah takımdan Spyros ve Dimitra eleme adayı olarak seçildi. Dün yapılan konsey sonrası en az SMS alan Spyros oldu ve yarışmaya veda etti.