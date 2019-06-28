Survivor'da adım adın sona geliniyor. Yarışmada dün akşam son dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyun sonrası kaybeden takımda bir kişi finali göremeden adaya veda etmek zorunda kaldı. Öte yandan iki kişi daha finalist olarak adını yazdırdı.

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da son dokunulmazlık oyununda yarışmacılar zorlu parkuru geçip 5 seramiği kırmaya çalıştılar. Yarışmaya Siyah takım daha iyi başladı. Daha sonra Beyaz takım atağa geçti ve oyunu 10'a 8 kazanmayı bildi. Final oyununa geçilirken 2-2'yken Emre Bora'yı yendi ve dokunulmazlık Siyah takımın oldu. Oyun sonunda Bora sinir krizi geçirdi.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da dün akşam Beyaz takım dokunulmazlığı kaybedince elemeye geçildi. Rakibinden daha az oyu Bora alınca yarışmaya veda etmek zorunda kaldı.

FİNALİSTLER KİMLER?

Bu sonuçla Türk yarışmacılar arasında Seda, Emre ve Yusuf'un ardından finale kalan son isim Okay oldu. Yunan yarışmacılarda ise finale kalan isimler Dalaka, Dimitra, Nikos ve Afroditi olmuştu...