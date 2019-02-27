Survivor'da dün akşam yine bir eleme konseyi gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunlarında 2-1 geriye düşen Türk takımı bir kişiyi adadan gönderdi. Yarışmayı dün akşam takip edemeyenler "Survivor'da kim elendi?" sorusunu sormaya başladı.

SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam Türkiye ve Yunanistan takımı eleme öncesi ödül oyununda karşı karşıya geldi. Yunanistan takımı oyuna çok iyi başladı. Fakat Türkiye takımı daha sonra atağa geçti ve muhteşem bir galibiyet aldı. Mücadeleye Hükmet'in performansı damga vurdu.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2019'un bu haftaki dokunulmazlık oyunlarından ilk mücadelesini Türkiye takımı kazanmıştı. İkinci oyunda ise Yunanistan takımının üstünlüğü vardı. Hal böyle olunca oyunda uzatmalara gidildi ve Yunanistan takımı dokunulmazlığın sahibi oldu. Konseyde Atakan, Bora ve Kaan'ın ismi çıktı. Dün akşamki oylamada en az oyu alan Kaan Güvenilir olunca yarışmaya veda etmek zorunda kaldı.

KAAN GÜVENİLİR KİMDİR?

Evleneceksen Gel isimli evlendirme programı ile tanınan Kaan Güvenilir 1990 doğumludur. 2017 yılında yarışma sonucunda nişanlandığı Solmaz Çiros ile birlikte TV8 ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Roman isimli dizide başrolde yer almıştır. Anne ve babası ayrıdır, 9 kardeşi vardır.