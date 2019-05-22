Survivor'da 75. bölüm de geride kaldı. Yayınlanan son bölümde Türk yarışmacılar sembol oyununda mücadele verdikten sonra yemek ödülü için Siyah ve Beyaz takım parkura çıktı. Gece ise eleme vardı.

SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan’ın 75. bölümünde erkek ve kadın yarışmacılar ayrı bir grup oluşturdu. Sembolü kazananlar erkeklerde Emre kadınlarda ise Seda oldu.

YEMEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da ikinci oyun yemek içindi. Kazanan takım lahmacun ödülünü kazanancaktı. Oyuna Siyah takım iyi başladı ama Beyaz takım daha sonra öne geçmesini bildi. Fakat oyun soonunda galip gelen taraf 10'a 8 Sİyah takım oldu.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Bu hafta dokunulmazlık oyunlarından zaferle ayrılan takım Siyah takımdı. Yapılan konseyde Beyaz takım Afroditi ve Ria'nın isimlerini yazdı. Gece en az SMS'i Ria alınca yarışmaya veda eden taraf oldu.