Survivor 2020 son bölümünde iletişim ödül oyunu ve eleme heyecanı yaşandı. 25 Şubat akşamı ekranlara gelen Survivor'ın 8. bölümünde iletişim oyunu için mücadele eden yarışmacılar, gecenin sonunda, eleme anı için konseye gitti. SMS oylaması ile belirlenen adaylar içinden eleme potasına giren bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda etti. İletişim oyununda ise, kazanan takım ailesine e-mail yazma fırsatı elde etti. Peki, Survivor'da kim elendi? Survivor'da iletişim ödülünü kim kazandı? İşte, Survivor'da elenen isim ve son bölümde yaşananlar.









Pazar gecesi yapılan konseyde Derya Can'ın ismi çıkmıştı. SMS oylaması ile en fazla oyu alan Barış ve Ersin eleme potasına girmesi için iki isim söyledi. Birinci olan Barış, Tuğba Melis Türk'ün adını verdi. Ersin ise Mert Öcal'ın ismini söyleyerek ekledi: "Yanlış anlaşılmasın, strateji yaptık, inşallah elimizde patlamaz." Oylama sonucunda ise Survivor'dan elenen ikinci isim Tuğba Melis Türk oldu.





SMS sıralaması şöyle:





1-Barış

2-Ersin

3-Mert

4-Derya

5-Aycan

6-Elif

7-Parviz

8-Sercan

9-Melis





İletişim ödülünü kim kazandı?

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımı büyük bir ödül oyunu için karşı karşıya geldiler. Yarışmacılar ailelerine e-mail yazabilmek için zorlu parkurda tüm gücünü kullandı. Büyük mücadelenin verildiği oyunda, iletişim ödülünü Yasin'in sayısı ile 10'a 7 Gönüllüler kazandı. Ödülü kaybeden ünlüler takımı duygusal anlar yaşadı. İrem, "Bu ödül benim için çok önemliydi. Burada ailemin, arkadaşlarımın kıymetini anladım. Buraya alışamadım hepsini çok özledim" dedi.





Tuğba Melis Türk elendi

Tuğba Melis Türk, 7 Eylül 1990 tarihinde Bulgaristan’ın Sofya şehrinde dünyaya geldi. Baba tarafı Azeri kökenli olan Tuğba Melis Türk, küçükken ailesiyle Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etti. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Dram ve Oyunculuk Bölümü’nden mezun olan Tuğba Melis Türk, ardından Akademi Neo’da oyunculuk dersleri aldı. Ayakkabı ve şapka tutkunu olan oyuncu, 'Fazilet Hanım ve Kızları' dizisinin yanı sıra komedi filmleri 'Laz Vampir Tirakula' ve 'Kolpaçino’nun kadrosunda yer aldı. Miss Turkey 2009 güzellik yarışmasında finalist, Miss Kemer Güzellik yarışmasında ise ikinci oldu. 2011 yılında 'Best Model of Turkey' seçildi.