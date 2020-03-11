Survivor 2020'de bir isim daha hayallerine veda edip adadan elendi. Yarışmayı ilgiyle izleyenler Survivor'da kim elendi? sorusuna yanıt arıyor. İşte eleme gecesine dair merak edilen detaylar...

Survivor'da kim elendi?

İlk eleme adayı Aşkım Burçe Tunay'ın ardından bu akşam eleme adaylarını belirleyecek isimler Ersin Korkut ve Mert Öcal oldu. Ersin Korkut eleme adayı olarak İrem ismini söylerken, Barış ise Aycan'ın eleme adayı olması yönünde kararını bildirdi.

10 Mart akşamı ekranlara gelen yeni bölümde Survivor'a veda eden isim ünlüler takımından İrem oldu.

Survivor İrem Akın kimdir?

1998 yılında Kastamonu'da dünyaya gelen ve Tekirdağ'da yaşamını sürdüren İrem Akın, 60 Kilo klasmanında yarışan milli boksördür. 2013 yılında Kadınlar Kick Boks şampiyonasında Avrupa Şampiyonu olmuştur. 1.70 cm boyunda olan İrem Akın spor hayatına henüz 9 yaşındayken başlamıştır. İrem Akın üç yıl arka arkaya şampiyon olan tek Muaythai bayan sporcusu olarak da tarihe adını altın harfler ile yazdırmıştır. Abisi ile birlikte Kick Boks’a gönlünü kaptıran İrem Akın, wushu, boks, Muaythai, Kick Boks alanında ringe çıkmaktadır.



