Survivor'da bir eleme heyecanı daha yaşandı. İlgiyle izlenen yarışma Survivor 2021'de bu akşam bir isim adaya veda etmek zorunda kaldı. Survivor 2021 ünlüler gönüllüler tüm heyecanıyla devam ediyor. Eleme gecesinin yaşandığı Survivor'da bir isim adaya ve hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki Survivor'da bu akşam kim elendi? İşte merak edilen sorunun cevabı.

İlayda, Öykü, Dora ve Sancakay arasında yaşanan elemede sonuç belli oldu. Survivor'da eleme konseyi öncesinde sembol ve ödül oyunu vardı. Sembol oyunundan sonra yarışmacılar ödül oyununda mücadele etti.

Survivor'da bu akşam kim elendi?

Kıyasıya rekabetin yaşandığı ödül oyununda yarışma 9-9'a geldi. Finale adını vuran Melis atışlarıyla öne geçti ve ödül oyununu takımı ünlülere kazandırdı.

Ödül oyunu sonrası yarışmacılar ada konseyine geldi. Ada konseyinde hem ünlülerden hem de gönüllülerden iki ismi söylendi. O isimler Öykü ve Dora oldu. Böylelikle eleme Öykü, İlayda, Dora ve Sancakay arasında geçti. Survivor 2021'de bu akşam adaya veda eden isim gönüllüler takımından Sancakay oldu.

Adını öğrendikten sonra büyük şok yaşayan Sancakay şöyle konuştu:

''Herkes kalbinin ekmeğini yer. Yazılma sebeplerimi tek tek dinlediğim zaman gurur duyuyorum. Elimden geldiğince mücadele etmeye çalıştım. İnşallah bu yarışmaya devam eden herkes benim gibi karakterinden ödün vermeden olduğu insan gibi devam edebilir. Hakkımızda hayırlısı böyleymiş.''

Survivor Sancakay Ilım Morgül, Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman'ın akrabası çıktı. Instagram adresinde Ünal Karaman'la bir fotoğrafını paylaşarak altına "dayım" notunu düşen Sancakay'ın futbol geçmişi var. Rizespor kadın takımında bir süre futbol oynayan yarışmacı, aynı zamanda şarkı söylüyor ve tiyatro eğitimi alıyor.

30 Ocak 1997 doğumlu olan yarışmacı Karadeniz Teknik Üniversitesinde Rus dili edebiyatı bölümü mezunu. Konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavlarına girip kazandıktan sonra İstanbul'a taşındı ve şuan lisans 4. Sınıf öğrencisi.

Sancakay, 2 sezon Kadıköy Theatron sahnesinde Edinburg festivalinden gelen Ofsayt oyununda başrol oynadı. Sancakay Ilım Morgül, 5 yıldır Hayal Kahvesi ile anlaşmalı olarak vokal olarak sahne alıyor. Kendi bestelerini seslendirip gitar çalıyor.







