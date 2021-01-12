Survivor'da ilk eleme heyecanı bu akşam yaşandı. İlgiyle izlenen yarışma Survivor 2021'de bu akşam bir isim adaya veda etmek zorunda kaldı. Survivor 2021 ünlüler gönüllüler tüm heyecanıyla devam ediyor. Eleme gecesinin yaşandığı Survivor'da bir isim çok erken adaya veda etmek zorunda kaldı. Ödül oyununu kazanan takım ünlüler olmuştu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllülerden bir yarışmacı adaya veda etti.

Peki Survivor'da bu akşam kim elendi? İşte merak edilen sorunun cevabı.

Survivor'da bu akşam kim elendi?

Konseyde en çok oyu alan Poyraz oldu ve bir kişinin ismini söyledi. Poyraz'ın söylediği isim Reşat oldu. Böylece eleme Sena, Dora ve Reşat arasında gerçekleşti. Acun Ilıcalı, adaya veda eden ismi açıkladı.

Survivor 2021'de bu akşam elenen ilk isim gönüllülerden Sena oldu.

Sena Özdemir kimdir?

2001 yılında İzmir'de doğan Sena Özdemir, 19 yaşında. Sena Özdemir’in babası Balıkesirli, annesi ise Bulgaristan göçmeni.

10 yaşından beri atletizmle uğraşan Sena Özdemir, Atatürk Spor Lisesinde okudu. Şu anda da İzmir Büyükşehir Belediyesi spor kulübünün lisanslı sporcusu olan Sena Özdemir, Ege Üniversitesi’nde beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisidir.



