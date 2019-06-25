Survivor'ın dün akşam 103. bölümü seyirciyle buluştu. Son bölümde hem dokunulmazlık oyunu hem de finalistleri belirleyen oyunlar oynandı. Gecenin sonunda dokunulmazlığı kaybeden takımdan bir kişi adaya veda etti. Peki, kim elendi?

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda galip gelen taraf Beyaz takımdı. İkinci dokunulmazlık oyununda Siyah takım güzel bir performans sergiledi ve 10'a 4 üstünlük sağladı. Bu sonuçların ardından final bölümüne geçildi. Finalde nefes kesen bir mücadele yaşandı. Oyunu ise 3-2 Beyaz takım aldı. Siyah takımda büyük bir hüzün vardı.

FİNALİSTLER KİMLER?

Survivor Türkiye Yunanistan yüz üçüncü bölümde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında kazanan beyaz takım oldu. Beyaz takımın aldığı dokunulmazlıkla takımdaki iki Yunan yarışmacı Nikos ve Afroditi, Dalaka'dan sonra finale kalan iki isim oldu.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Dokunulmazlık oyunundan mağlubiyetle ayrılan Siyah takımda eleme heyecanı vardı. Dünkü konseyde Dalaka'nın Survivor finalisti olması nedeniyle Dimitra ve Panagiotis oylama yapılmadan eleme adayı oldular. En az SMS'i ise Panagiotis aldı ve adaya veda etti.