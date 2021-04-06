Survivor'da kim elendi? Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? 6 Nisan 2021 Survivor SMS sıralaması ve elenen isim
Survivor 2021, bu akşam 64. bölümüyle ekranlara geliyor. Survivor'da eleme konseyi toplanacak ve sonrasında bir yarışmacı adaya veda edecek. 6 Nisan 2021 tarihli Survivor'da kim elendi? Survivor SMS sıralaması belli oldu mu? İletişim ödülünü hangi takım kazandı? İşte sevilen yarışma Survivor'a dair merak edilen detaylar...
06 Nisan 2021, Salı 23:07 Son Güncelleme:
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Survivor'da bu akşam yeni bir eleme heyecanı daha yaşandı. İlgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2021'de bir isim adaya veda etmek zorunda kaldı.
Survivor 2021 ünlüler gönüllüler yarışması tüm heyecanıyla devam ediyor. Eleme gecesinin yaşanacağı Survivor'da bir yarışmacı, adaya ve hayallerine veda etmek zorunda kalacak. Peki 6 Nisan 2021 tarihli Survivor'da kim elendi? 6 Nisan 2021 Survivor SMS sıralaması belli oldu mu? Survivor iletişim ödülünü kim kazandı?
İşte sevilen yarışma Survivor'a dair merak edilen detaylar...
İletişim ödülünü kim kazandı?
Yarışmacılar iletişim ödülü için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Nefesleri kesen ödül oyununu 10'a 8 skoruyla gönüllüler takımı kazandı. Ödülü kazanan gönüllüler takımı ailelerinden gelen mektupları okudu.
Survivor 13. hafta SMS sıralaması
Konsey şu an devam ediyor. SMS sıralaması belli olur olmaz haberimizde yer alacak.
Survivor'da eleme adayları kimler?
Survivor'da ilk eleme adayları Sergen ve Batuhan olmuştu. Yarışmada ikinci eleme adayları ise ünlüler takımından İsmail ve Doğan olmuştu.
Survivor'da kim elendi?
Yarışmada eleme konseyi şu an devam ediyor. Elenen isim belli olunca haberimizde yer alacak.