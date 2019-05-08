Survivor'da kim elendi? Yarışmanın 64. bölümünün bitişiyle birlikte bu soru sıklıkla sorulmaya başlandı.

Survivor'ın son bölümünde her salı olduğu gibi sembol mücadelesi ve araba ödülü yarışı vardı. İlk olarak Türk yarışmacılar kendi aralarında sembolü kazanmak için kıyasıya yarıştılar. Ardından araba ödülü için nefes kesen bir mücadele verdiler. İşte ayrıntılar...

SURVIVOR'DA SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmanın 64. bölümündeki sembol oyununda dev sapanla yarışmacılar en yüksek puanı almaya çalıştılar. Erkeklerde bu işi en iyi beceren isim Okay olurken kadınlarda ise sembolün sahibi Seda oldu.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da her salı olduğu gibi Siyah ve Beyaz takım araba ödülü için karşı karşıya geldiler. Araba için kıran kırana bir mücadele vardı. Oyun sonunda skor 10'a 9'du ve "Siyah mı, Beyaz mı?" oyununa geçildi burada en güzel performansı Atakan gerçekleştirdi. Böylelikle Atakan arabanın sahibi oldu.

KİM ELENDİ?

Oyunlar sonrası gece eleme konseyi kuruldu. Bu hafta dokunulmazlıklardan mağlup ayrılan takım Beyaz'dı. Sabriye ve Okay eleme adayı seçilmişti. Konseyde en az SMS oyu alan isim Sabriye oldu ve yarışmaya veda etti.