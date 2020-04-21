TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam bir kişi daha adaya veda etmek zorunda kaldı. Survivor'da kim elendi sorusunun cevabı ekranlara gelen yeni bölümde belli oldu. Peki Survivor'da 21 Nisan'da kim elendi? İşte merak edilen detaylar.

Survivor'da eleme adayı kimlerdi?

Survivor'da Barış Murat Yağcı ve Ezgi Hocaoğlu eleme adayı olmuştu.

Gönüllüler takımından Barış, en çok sms alan isimlerden biri oldu ve otomatik olarak eleme adaylığı düşmüş oldu. Barış'ın ardından en çok oy alan isim Evrim oldu.

En çok oyu kimler aldı?

Ünlüler takımından ise en çok oy alan iki isim Mert ve Aycan oldu.

Barış elenmesi yönünde performansını düşük bulduğunu belirterek Gizem'in adını söyledi. Evrim ise elenmesine inandığım için, birisini söylemem gerektiği için söylüyorum dedi ve Ardahan'ın adını verdi. Cemal Can da elenmesi yönünde Yasin'in adını söyledi. Böylelikle gönüllüler takımından 3 aday belirlenmiş oldu.

Ünlüler takımından Mert, elenmesi yönünde ilk aday olarak Yunus Emre'nin adını söyledi. Aycan da eleme adayı olarak Elif'in adını verdi. Böylelikle ünlüler takımından Ezgi, Yunus Emre ve Elif eleme adayları oldu.

Survivor'da bu akşam kim elendi?