Survivor 2020'de dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında ilk eleme adayı Derya olmuştu. SMS sıralamasında 1. olan Barış, 2. eleme adayını belirledi ve bu ismin Melis olduğunu söylemişti. 3. eleme adayını ise Ersin belirledi ve bu isim de Mert olmuştu.

Survivor'da eleme adayları olan Derya, Melis ve Mert arasında elenen isim bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde belli oldu.

Survivor'da eleme adayları olan Derya, Melis ve Mert arasında elenen isim ise ünlüler takımından Melis oldu.

Survivor'da ilk hafta kim elenmişti?

Survivor'a ilk hafta veda eden isim gönüllüler takımından Makbule olmuştu.

Ünlüler takımından Şaziye İvegin dizindeki sakatlığı nedeniyle yarışmadan diskalifiye olmuştu. Ayrıca Uğur Pektaş da sakatlığı nedeniyle Survivor'dan diskalifiye edilmişti.

Tuğba Melis Türk (Oyuncu)

Survivor ünlüler takımı kadrosunda yer alan ve yarışmaya ikinci hafta veda eden Tuğba Melis Türk'ün kişisel hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. İşte güzel oyuncu Tuğba Melis Türk hakkında bilgiler.

Survivor Tuğba Melis Türk kimdir?

Tuğba Melis Türk, 7 Eylül 1990 tarihinde Bulgaristan, Sofya’da doğmuştur. Baba tarafı Azeri kökenlidir. Ailesi ile birlikte Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etmişlerdir. İstanbul’da yaşamaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Dram ve Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Akademi Neo’da oyunculuk dersleri aldı. Ayakkabı ve şapka tutkunu olan Tuğba Melis Türk, çileği çok sevdiğini söylüyor. Miss Turkey 2009 güzellik yarışmasında finalist, Miss Kemer Güzellik yarışmasında ise ikinci olmuştur. 2011 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci oldu.