Survivor 2020'de bir isim daha hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Yarışmayı ilgiyle takip edenler Survivor'da kim elendi? sorusuna yanıt arıyor. İşte eleme gecesine dair merak edilen detaylar... Dün gece yayınlanan bölümde ünlüler takımı elenmesi için birer isim önermişti. Sayılan oylarda 5 ismin de Derya çıkmasıyla birlikte ünlüler takımında ilk eleme adayı Derya olarak belirlenmişti.

Eleme adayları kimler?

Ünlüler takımında oylamada, en çok oy alan isim Ersin oldu. Ersin'in ardından en çok oy alan ikinci yarışmacı ise Barış oldu.

Oylamada en çok oyu alan Ersin, ikinci eleme adayı için İrem'in adını verdi. Böylelikle konseyde elenmesi için verilen ikinci isim İrem oldu. Üçüncü adayı da Barış söyledi. Barış elenmesi için üçüncü aday olarak Sercan'ın adını verdi.

Survivor'da kim elendi?

Bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde adaya veda eden isim ünlüler takımından Derya oldu.

Survivor Derya Can kimdir?

Derya Can, 12 Ekim 1979 Çanakkale doğumlu, Türk dalgıç, dünya serbest dalış rekortmeni ve milli sporcudur.

Çanakkale de dünyaya gelen Derya Can, lisans eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra beden eğitimi öğretmenliği yapmaya başladı. Spor hayatı 8 Yaşında atletizm ile başladı ve Çanakkale bölgesinde düzenlenen şampiyonalarda birçok madalya kazandı.

İlk serbest dalış deneyimine, 21 Eylül 2002 tarihinde başladı. Serbest dalışta, 5 Dünya rekoru elde eden Milli Sporcu, 40’tan fazla Türkiye rekoru kırdı. Dünya Şampiyonalarında ise birçok madalyası var. Bu dal da Türkiye'de milli takıma en çok seçilmiş ve uluslararası alanda madalya kazanan ilk kadın sporcu unvanını taşıyor.

14 Aylık Derin Helen adında bir kızı, 6 yaşında Poyraz Mustafa isimli bir oğlu var. Denizin anlamını o şöyle ifade ediyor; “Benim için deniz, iki nefes arasındaki sonsuzluk demektir.” Tek nefesle 111 metreye dalabiliyor, nefesini 6,5 dakika tutup, havuzda yatay olarak tam 204 metre yüzebiliyor.

2016 Yılının yaz döneminde, yeni rekorlar planlarken Derin Helen isimli kızını dünya getirdi ve 21 gün sonra koşu antrenmanlarına başladı. Kızı 10 aylık iken Türkiye rekoru kırıp dünya 3.sü oldu. İlk oğlunu dünyaya getirdikten 6 ay sonra Dünya Şampiyonasında finalde en iyi derecelere sahip oldu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, paletsiz değişken ağırlıklı ip destekli serbest dalış kategorisinde 94 metreye dalarak dünya rekoruna imza attı. Ertesi gün yeni bir rekor denemesi daha yapan Derya Can, değişken ağırlıklı paletli dalış kategorisinde 111 metre derine dalarak yeni bir dünya rekoru kırmayı başardı.



