Survivor'ın 87. bölümü dün akşam ekrana geldi. Son bölümde yarışmacılar ilk olarak yemek ödülüne çıktılar. Gece ise yarışmacıların kaderini belirleyen eleme gecesi yaşandı.

YEMEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşamki oyunda yarışmacılar İskender kebap için mücadele ettiler. Yarışmacılar parkuru geçip diskleri yerine oturtup daha sonra hedefi düşürmeye çalıştılar. Bunu en iyi yapan takım Beyaz takım oldu ve yarışmayı 10'a 8 kazandı.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyununda her iki mücadelden de Siyah takım galip geldi. Okay ve Büşra eleme adayı olarak seçilmişti. Dün yağılan konseyde en az SMS'i Büşra alınca hayallerine veda etmek zorunda kaldı.