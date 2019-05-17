Survivor'da korku dolu anlar!
Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasının 71. bölümünde, ödül oyunu sırasında korku dolu anlar yaşandı. Deniz üzerinde kurulan platformda, siyah takımdan Katerina Dalaka ile yarışan Büşra dengesini kaybederek suya düştü. Bariyere çarpan Büşra bir süre sudan çıkamayınca yardımına takım arkadaşları koştu
Survivor 2019'un 16 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelen son bölümünde iki takım 'Punta Cana' ödüllü oyunda karşı karşı geldi.
BÜŞRA'NIN SAKATLIĞI KORKUTTU
Oyun sırasında Büşra sakatlık yaşadı. Deniz üzerindeki platformda mücadele eden Büşra, dengesini kaybederek sert bir şekilde tahta bariyerlere çarptı.
Büşra aldığı darbeyle bir süre sudan çıkamadı. Hikmet ise Büşra'yı sırtına alarak sudan çıkardı.