TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2022 yarışması büyük heyecanla ekrana geliyor. Survivor All Star'da bu akşam ada resmen karıştı. Yarışmada Mert, Ogeday, Nisa ve Sude'nin yer aldığı tartışmada yaşananlar büyük merak konusu oldu. Oyun öncesi açıklama yapan Mert, Sude'nin ağladığını söyledi ve detayları anlattı.

Ogeday ile tartışmaya giren Mert, Nisa'ya, "Senin bende bir sürü sırrın var." dedi.

ADAYI KARIŞTIRACAK AÇIKLAMALAR

Mert, Ogeday ile tartışmasını şu sözlerle açıkladı:

''Benim burada değer verdiğim insanlar var. Çok değer verdiğim bir arkadaşım. Dün akşam buraya gelirken ağladığını gördüm. Açıkçası onun o kadar üzüldüğünü görünce çok üzüldüm, ne olacağını öğrenmeye çalıştım. Karşı taraftaki arkadaşlarımız Nisa ve Ogeday insanların özel hayatlarına burunları sokmaya başladılar. Kızın hoşuna gitmeyecek dedikodularda bulunmuşlar. Sude ve benim arkadaşlığım hakkında dedikoduda bulunmuşlar.''

Ogeday, yaptığı açıklamada Sude'ye, Mert'e güvenmediğini söylediğini ifade etti.

Mert ise bu sözlere 'Sen beni ne kadar tanıyorsun?' diyerek tepki gösterdi.

Nisa ise yaptığı açıklamada, "Sude'nin ilişkisini dün öğrendim. Orada bir laf atışması vardı. Sonra araya Ogeday girdi dedi ki "Sude bence bulaşma oraya." Ogeday da arkadaşımın o durumunu biliyor. Sen bulaşma bence. O da dedi ki 'Nasıl başlamadan bulaşmayayım? Zaten kaç aydır süren bir şey.' Ogeday sonra gelip beni uyandırmıştı. Anlattılar bu olayı. Sude sana bunu söylemem lazım. Seninle nasıl oynandığını konuşmam lazım. Karşında nasıl olduğunu bilmen lazım" şeklinde konuştu.

SUDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sude ise gözyaşlarını tutamayarak yaptığı açıklamada, "Şu an neyin içinde olduğumu tam olarak bilmediğim için net bir şey söyleyemiyorum. Burada yaşayıp görebileceğim bir şey belki bilmiyorum ama ben kendimi biliyorum en iyi hissettiği konuda bu şu anda." dedi.

SUDE KONSEYDE AÇIKLADI: ÇOK ÖZEL BİR KONU

Konseyde açıklama yapan Sude, "Aslında çok özel bir konu. Çok detaya girmek istemiyorum. Üzgünüm, kırgınım. Bir an önce konu kapansın istiyorum. Bu sürecin içerisinde öğrenebileceğim konu değil. Kimsenin zarar görmesini istemiyorum. Kendisiyle de hiç konuşamadım. Ogeday ile Nisa'nın söylediği şeyler var. Planlı herhangi bir şey olmadı. Konu konuyu açtı ortaya çıktı." dedi.

MERT: SUDE BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ

Sude'yi zor durumda bırakmamak için yarışmayı bırakabileceğini ifade eden Mert, "Bunun örneklerini gördüm. Sude benim için çok değerli." açıklamasında bulundu.

'15 yıllık Survivor tecrübemde herhangi bir yarışmacının herhangi bir yarışmacı için böyle bir şey dediğini duymadım.' diyen Acun Ilıcalı Mert'in sözleri karşısında şoke oldu.

SURVİVOR'DA İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Öte yandan dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı bir ismi eleme adayı olarak belirledi. Birsen ikinci eleme adayı oldu. İlk eleme adayı ünlüler takımından Barış olmuştu.



